10月の日本代表メンバー発表!! 注目ブラジル戦に三笘薫の招集見送り、斉藤光毅が初招集
日本サッカー協会(JFA)は2日、10月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。MF三笘薫(ブライトン)が負傷のため招集を見送られ、FW斉藤光毅(QPR)が初招集となった。
9月のメンバーからは7人が入れ替わり、負傷者が相次ぐCB陣ではDF谷口彰悟がアキレス腱断裂の長期離脱後初の復帰。6月シリーズメンバーのDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、前回活動を負傷辞退したDF安藤智哉(福岡)が食い込んだ。
アタッカー陣では9月シリーズの招集を外れていたMF中村敬斗(スタッド・ランス)が復帰し、MF相馬勇紀(町田)もEAFF E-1選手権以来のメンバー入り。負傷のため9月シリーズ不在だったMF田中碧(リーズ)も復帰した。
9月シリーズメンバーでは三笘のほか、DF荒木隼人(広島)、DF菅原由勢(ブレーメン)、DF関根大輝(スタッド・ランス)、MF鈴木唯人(フライブルク)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、FW細谷真大(柏)の合計7人が招集外。所属先で戦線復帰していたMF守田英正(スポルティング)も招集されなかった。
日本代表は10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表、同14日に味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
伊東純也(ゲンク)
南野拓実(モナコ)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
相馬勇紀(町田)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
斉藤光毅(QPR)
望月ヘンリー海輝(町田)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
※板倉がケガのため不参加となり、DF橋岡大樹(スラビア・プラハ)を追加招集(10/5)
※遠藤がケガのため不参加(10/6)
▼過去のメンバーリスト
25/08/28 国際親善試合メキシコ戦、アメリカ戦メンバー
(取材・文 竹内達也)
9月のメンバーからは7人が入れ替わり、負傷者が相次ぐCB陣ではDF谷口彰悟がアキレス腱断裂の長期離脱後初の復帰。6月シリーズメンバーのDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、前回活動を負傷辞退したDF安藤智哉(福岡)が食い込んだ。
9月シリーズメンバーでは三笘のほか、DF荒木隼人(広島)、DF菅原由勢(ブレーメン)、DF関根大輝(スタッド・ランス)、MF鈴木唯人(フライブルク)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、FW細谷真大(柏)の合計7人が招集外。所属先で戦線復帰していたMF守田英正(スポルティング)も招集されなかった。
日本代表は10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表、同14日に味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
伊東純也(ゲンク)
南野拓実(モナコ)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
相馬勇紀(町田)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
斉藤光毅(QPR)
望月ヘンリー海輝(町田)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
※板倉がケガのため不参加となり、DF橋岡大樹(スラビア・プラハ)を追加招集(10/5)
※遠藤がケガのため不参加(10/6)
▼過去のメンバーリスト
25/08/28 国際親善試合メキシコ戦、アメリカ戦メンバー