　日本サッカー協会(JFA)は2日、10月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。MF三笘薫(ブライトン)が負傷のため招集を見送られ、FW斉藤光毅(QPR)が初招集となった。

　9月のメンバーからは7人が入れ替わり、負傷者が相次ぐCB陣ではDF谷口彰悟がアキレス腱断裂の長期離脱後初の復帰。6月シリーズメンバーのDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、前回活動を負傷辞退したDF安藤智哉(福岡)が食い込んだ。

　アタッカー陣では9月シリーズの招集を外れていたMF中村敬斗(スタッド・ランス)が復帰し、MF相馬勇紀(町田)もEAFF E-1選手権以来のメンバー入り。負傷のため9月シリーズ不在だったMF田中碧(リーズ)も復帰した。

　9月シリーズメンバーでは三笘のほか、DF荒木隼人(広島)、DF菅原由勢(ブレーメン)、DF関根大輝(スタッド・ランス)、MF鈴木唯人(フライブルク)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、FW細谷真大(柏)の合計7人が招集外。所属先で戦線復帰していたMF守田英正(スポルティング)も招集されなかった。

　日本代表は10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表、同14日に味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。

■スタッフ

▽監督

森保一

▽コーチ

名波浩

齊藤俊秀

前田遼一

長谷部誠

▽GKコーチ

下田崇

▽フィジカルコーチ

松本良一

▽テクニカルスタッフ

寺門大輔

中下征樹

若林大智

渡邉秀朗

■選手

▽GK

早川友基(鹿島)

大迫敬介(広島)

鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(シントトロイデン)

板倉滉(アヤックス)

渡辺剛(フェイエノールト)

安藤智哉(福岡)

瀬古歩夢(ル・アーブル)

鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

遠藤航(リバプール)

伊東純也(ゲンク)

南野拓実(モナコ)

鎌田大地(クリスタル・パレス)

相馬勇紀(町田)

小川航基(NECナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

田中碧(リーズ)

町野修斗(ボルシアMG)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(マインツ)

久保建英(ソシエダ)

斉藤光毅(QPR)

望月ヘンリー海輝(町田)

藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)

※板倉がケガのため不参加となり、DF橋岡大樹(スラビア・プラハ)を追加招集(10/5)

※遠藤がケガのため不参加(10/6)

▼過去のメンバーリスト

25/08/28 国際親善試合メキシコ戦、アメリカ戦メンバー

(取材・文　竹内達也)