対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』×TVアニメ『銀魂』コラボが決定
対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』（iOS／Android／Webブラウザ／Windows）にてTVアニメ『銀魂』とのコラボが開催されることが決定した。
【写真】『雀魂-じゃんたま-』とコラボする『銀魂』のキービジュアル
『銀魂』（作：空知英秋）は、コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部を超える「週刊少年ジャンプ」（集英社）の人気コミック。2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。また、2025年10月より小説「3年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメもテレ東系列にて放送予定。
今回の発表は、『銀魂』のエリザベスと思われる白い手が「コラボ決定」の看板を持っているティザービジュアルのみの公開であり、詳細は今後『雀魂-じゃんたま-』公式エックスアカウントやゲーム内のお知らせなどで発表されるとのこと。
『雀魂-じゃんたま-』は、iOS／Android／Webブラウザ／Windows向けに配信中。基本無料（アイテム課金）。
