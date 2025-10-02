SIAM SHADE±É´î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥È¥é¥Ö¥ëÁûÆ°¤ò¼Õºá¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡×
¡Ö1¡¿3¤Î½ã¾ð¤Ê´¶¾ð¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉSIAM SHADE¡Ê¥·¥ã¥à¡¦¥·¥§¥¤¥É¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë±É´î¤¬2Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
±É´î¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¡¢·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¸½ºß¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ä»¨»ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤ä¹Í¤¨¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢»ö¼Â¤È»ä¤¿¤Á4¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¡¢À¿¼Â¤Ë¤´ÀâÌÀ½ÐÍè¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµ¤¤¤È¤¤¤¦»ö¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Ç°¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤â¿®¤¸¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î°Ù¤Ë¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
SIAM SHADE¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼DAITA¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äDAITA¤Ï¡¢º£Â¼±É´î¡¡ÃæÀîÂÙ¡¡±óÆ£°ìÇÏ¡¡º´µ×´Ö½ßÆó¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¬ºî¶Ê¤·¤¿38¶Ê¤Î³Ú¶Ê»ÈÍÑº¹»ßÅùÀÁµá¤òÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£