【台風情報】台風21号(マットゥモ)の勢力と進路を詳しく 今後は ″強い″ 台風に 970hPaまでに発達か 最大瞬間風速50メール予報 最新進路は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風21号(マットゥモ)
2025年10月2日12時45分発表
2日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度40分 (14.7度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
3日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
3日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経112度00分 (112.0度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
6日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経106度55分 (106.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
7日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯22度00分 (22.0度)
東経102度00分 (102.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 280 km (150 NM)
■今後の全国の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
