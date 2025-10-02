ネクヒロ初！ ドラコン賞＆ニアピン賞の受賞者は…「流れが来ているので次は私が！」
＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース 一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞今回のマイナビ ネクストヒロインツアー第10戦では、特別賞が多く用意された。ネクヒロ恒例の最多バーディ賞はもちろん、イーグル賞、ドラコン賞、ニアピン賞、ベストドレッサー賞が設定。ネクヒロ初のドラコン賞は星野瑠菜、ニアピン賞は園田結莉亜が獲得し、『OMNIX GOLF キャディバッグ』が贈られた。
【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス！
ドラコンは9番パー4で計測。ティイングエリアからは上がって下るようなシチュエーションで、200ヤード付近の落としどころはフェアウェイが絞られている。雨中でランが出ないなか、星野は233ヤードを記録した。今年からネクヒロに参戦する22歳。プロフィールの得意クラブの欄には『ドライバー』と記するなど、飛距離が持ち味の選手だ。「最近はあまりショットの調子が良くないので、いろいろ修正しながらでしたが、あのホールはいいショットが打てました。後ろが（ドラコン賞を）獲るかなと思っていたけれど、獲られなかったですね（笑）」。身長157センチの標準体型ながら、しなやかなスイングで力強い球を生み出している。ただ、この日はドライバーでアドバンテージを作るも、2打目以降でチャンスを作ることができず。バーディは1つのみで、2オーバー・16位だった。「ドライバーを頑張って飛ばしても、そこからのバーディ率が少ない。ここを頑張りたいですね」と、自身の課題を再確認する受賞にもなった。158ヤードのパー3で行われたニアピン賞では、園田が1メートル59センチにつけた。手前のバンカーを越えてすぐのところにピンが切られていたが、6番ユーティリティで果敢に攻めた。「ちょっと当たりが悪くて、『あ〜手前かな』と思っていたら、うまく跳ねて転がってくれた。雨で止まってくれていたので、ピンをデッドに狙いました。ニアピン賞もあったので」。少し不安そうに見送った打球は、バンカーを越えて傾斜に跳ね、ピンに向かって転がり、ピタリとついた。しかし、続くバーディパットはカップのフチに触れるも入らず。「パットがもったいなかったです」と一日を通してグリーン上に苦しめられた。それでも「71」の1アンダー・5位でフィニッシュ。「なんとかアンダーで回れて、また来週につながったかな」と、ネクヒロルーキーは4度目のトップ10入りを決めた。東北福祉大出身の園田は2001年生まれの24歳。同級生、そして後輩たちも多くネクヒロに出場している。前回大会は同期の郡山瞳が優勝し、今回は「リーグは違ったけれど、全国大会ではいつも会っていました。その時から仲良しです」と、大手前大出身の同い年・神社佐也加（かんじゃ・さやか）が優勝カップを掲げた。「いま流れが来ているので、次は私が先に抜けたいです！」と意気込んだ。（文・笠井あかり）【特別賞受賞者一覧】最多バーディ賞 神社佐也加（7バーディ）イーグル賞 該当者なしドラコン賞 星野瑠菜（233yd）ニアピン賞 園田結莉亜（1m59cm）ベストドレッサー賞 中山苺衣、中島萌絵、飯島早織
