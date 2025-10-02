プロテスト合格を目指す中西風香が奈良の古刹で開かれた万燈会を訪問 幻想的に照らし出された「素敵空間」を楽しむ
プロテスト合格を目指す中西風香が自身のインスタグラムを更新。「素敵空間でした」と一言だけ記すと、奈良県生駒市にある寶山寺で秋分の日に行われる万燈会を訪問したことを投稿した。
【写真】心に響く言葉が記された数々の燈明【本人のInstagramより】
万燈会の日には最寄り駅から寺に続く長い石段の参道や寺の境内にたくさんの燈明が置かれ、周囲を幻想的に照らし出す。中西は自分の名前と同じ「風」と書かれた燈明を見つけると、その脇にしゃがみカメラを見つめる写真や、ちょっとブレてはいるがスッと立ち上がった写真を公開。またそれぞれの燈明には漢字一文字のほか、味わいのある絵とともに「ありがとう あなたに出逢えてよかったです」「龍が甘露の雨で魔を除き運気を開く」などの言葉が記されたものもあり、写真で紹介していた。中西は今年で5度目となるプロテストに挑戦。しかし今回は惜しくも1打差で2次予選に進むことは叶わなかった。直後のインスタでは悔しい気持ちを正直に吐露しながらも「少しだけ休んで、また次に向けて頑張ります」「沢山の応援届いてました。本当に力になりました」「有難うございました」と前向きな姿勢を見せていた。
