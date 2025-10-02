松山英樹とスポンサー契約の大正製薬『リポビタン』 PGAオフィシャル・エナジー・ドリンクに認定
米国男子ツアー（PGAツアー）は2日、大正製薬株式会社とのパートナーシップを発表し、同社の主力ブランド『リポビタン』をPGAツアーのオフィシャル・エナジー・ドリンクに認定した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
大正製薬は2019年に日本で開催されたPGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」へ協賛して以来、継続的にゴルフ界をサポートしている。21年には松山英樹、今年8月には女子プロゴルファーの畑岡奈紗とスポンサー契約を締結した。このパートナーシップは、PGAツアーが日本での展開を強化し、ファンと選手に卓越した体験を提供するという意欲を示すもの。来週開催の「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」（9日開幕/横浜CC）ではトップスポンサーとして、大会を盛り上げていくことになる。
