【速報】天神祭で「喧嘩しようや」催涙スプレーを顔面に…２人にケガをさせたか ２０歳の男逮捕 他にも１２人が目の痛み 前夜にもスプレー噴射か 大阪府警
大阪の夏の風物詩、７月の天神祭で男性に催涙スプレーを噴射しケガをさせたとして、２０歳の男が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の上松尊良容疑者（２０）です。
警察によりますと、上松容疑者は天神祭の花火があった今年７月２５日夜、大阪市都島区の毛馬桜之宮公園で、２０代の男性に対し催涙スプレーを顔面に噴射し、男性と近くに居合わせた１０代の女性にケガをさせた疑いがもたれています。２人はいずれも軽傷でした。
被害に遭った男性は当時、ＭＢＳの取材に対し、上松容疑者から「喧嘩しようや」などと声をかけられ、これを断ったところ、持っていた催涙スプレーを吹きつけられたと話しています。
上松容疑者は調べに対し、「何も話すことはありません」と話しているということです。
現場の公園では、事件前日の７月２４日にも、通行人の男性がスプレーのようなものを吹きかけられる事件があり、同じ手口であることから、警察は上松容疑者の犯行とみて捜査を進めています。