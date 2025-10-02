元関脇宝富士の桐山親方が２日、都内の両国国技館内で引退会見を行った。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）とともに出席。「やり切ったので悔いはない。できる限るやりたかったが、体の限界が来た」と、涙はなく、晴れやかな笑顔を見せた。

初土俵から無休で１６年半。桐山親方は「毎日同じ事をコツコツやってきた。引退するまで休まない、と決めていた」と胸を張った。思い出の一番は同級生で大関時代の稀勢の里（現二所ノ関親方）に左四つから寄り切った、２０１４年秋場所を挙げた。

タレントのマツコ・デラックス似で“角界のマツコ”と親しまれたことには「注目してもらいありがたかった。共演もできましたし」と感謝した。断髪式には「来てほしいですけれど」とラブコールを送っていた。

桐山親方は近大から２００９年初場所で初土俵を踏んだ。左四つを武器に長く活躍し、１５年名古屋場所で新小結、１６年秋場所で新関脇。幕内在位７８場所で、初土俵から無休で１３９８回連続出場は歴代６位の記録。タレントのマツコ・デラックス似と話題になり“角界のマツコ”と親しまれた。稀勢の里、豪栄道、栃煌山、妙義龍らと同じ昭和６１年度生まれの「花のロクイチ組」から関取が不在となった。

１日に日本相撲協会から現役引退と年寄「桐山」襲名が発表。今後は伊勢ケ浜部屋付き親方として後進を指導する。