『丸亀うどーなつ』に“秋の味覚”登場 甘露煮＆ペーストでほっくり濃厚な“栗”を楽しめる
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの『丸亀うどーなつ』の新味「まろん味」を7日から全国の丸亀製麺にて販売開始する。
【写真】復刻！濃厚なチョコの味わい「丸亀うどーなつチョコ味」
『丸亀うどーなつ』は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かしたもっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数（2024年6月25日〜2025年9月15日の期間）が2000万食を突破している。
『丸亀うどーなつ まろん味』は、もっちもちの生地に素材を練り込む“しあわせもっちもち製法”で、「栗の甘露煮」と「渋皮栗ペースト」を練り込んでいる。さまざまな大きさに砕かれた「栗の甘露煮」によって、柔らかな栗の食感が加わり、「渋皮栗ペースト」でまろやかな栗の味わいがプラス。芳醇な栗の香りの特製の栗味パウダーをまとわせると、まるでほっくり濃厚な栗を食べているかのような味わいとなる。
『丸亀うどーなつ まろん味』に加え、もっちもちな生地との相性にこだわり抜いたチョコレート味のチップとココアビスケットを生地にたっぷりと練り込み、外には特製チョコレート味パウダーをまとわせた『丸亀うどーなつ チョコ味』、香ばしいきなこがうどーなつのほんのり香る白だしとも相性抜群な『丸亀うどーなつ きなこ味』、定番の優しい甘さの『丸亀うどーなつ きび糖味』も展開する。
■『丸亀うどーなつ』商品一覧
『丸亀うどーなつ まろん味』350円（5個入り）
“しあわせもっちもち製法”でどこを食べても栗栗栗！生地に練り込まれた2種類の味わいの栗によって、ほっくり濃厚な栗の味わいをより楽しむことができる。
『丸亀うどーなつ チョコ味』350円（5個入り）
もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに、「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円（5個入り）
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド！程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円（5個入り）
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。
※価格は全て税込
