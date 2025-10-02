「ちいかわ」がにっこり！お弁当にもぴったりなかまぼこが登場
一正蒲鉾は、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』をモチーフにした『ちいかわかまぼこ』（税込432円）を1日より全国発売した。
【写真】お弁当にも、うどんにも！料理がかわいくなる『ちいかわかまぼこ』
『ちいかわ』はX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりテレビアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
