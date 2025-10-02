新人王有力候補のロッテの西川史礁外野手（２２）が今季の目標を１２０安打に定めた。２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで全体練習に参加。「１２０は目標にしてる１つでもあるんで、達成したい。打てるようにっていう風に思ってます」と語った。

９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯ）でその時点の規定打席に到達。打撃成績表の６位に名前が載った。目標の１２０安打には４安打が必要。残り２試合で８打数４安打なら打率は・２８６となり、現段階の打率ランキングに当てはめれば３位に相当する。

「そこは上位に行きたいなってのはもちろんありますけど、自分自身のバッティングはまずはやりたいなっていうのと、全打席ヒット打てるぐらい準備してやっていきたいなと思います」と意気込んだ。

９月３０日は美馬の引退試合でもあった。「引退試合を生で間近で見るっていうのは初めてだったんで、すごく感動しました」と振り返る。「セレモニーをしていただけるってことは、それだけの選手にならないといけないなと思うんで。自分も将来的には誰もが知ってるような選手になりたいなとは思いましたね」と思い描いた。