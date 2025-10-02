ザクザク感そのままに＆なめらかさアップ！『ブラックサンダーケーキ』がリニューアル発売
有楽製菓は、『ブラックサンダーケーキ』をきょう2日より公式オンラインショップおよび直営店にてリニューアル発売する。発売から1周年を迎えることを記念し、公式オンラインショップにて10月はお得に購入できるキャンペーン、11月からはクリスマス限定ノベルティプレゼントキャンペーンを実施する。
【写真】こだわりの6層…『ブラックサンダーケーキ』断面図
同商品は昨年10月より公式オンラインショップ・直営店限定で販売を開始し、『ブラックサンダー』のザクザク感とムースのなめらか食感の組み合わせが好評となり、ギフトや自宅用に幅広く利用されている。冷凍状態で届けるため、全国どこでも楽しむことができ、好きなタイミングで解凍することで、出来立てのおいしさを家庭でゆっくりと堪能できる。
発売1周年を機に、ブラックサンダーのザクザク感はそのままに、グラサージュショコラのなめらかさを高めることで、食感のコントラストを一層楽しめるケーキへと進化。さらに、パッケージは従来の力強いロゴデザインを基調にしながら、天面にイナズマの縁取りを施し、側面にはケーキの6層を表現した帯をデザインすることで、ケーキならではの特別感を演出する。
同商品は、なめらかなムースとブラックサンダーのザクザク感が特長。食感のコントラストが楽しめるほかにはない新食感のケーキとなっている。解凍時間によって味わいが変わり、全解凍すると、ふわトロでなめらかなムースとザクザク感を楽しめ、冷凍状態ではひんやり冷たいアイスケーキとして味わえる。6層の組み合わせでできており、ガナッシュと2種類のムースを合わせ濃厚ながらスッキリとした味わいに仕上げている。
また、購入時には無料でロウソクが付き、さらに4種類から選べるメッセージカードも用意。誕生日や記念日のお祝いにプラスすれば、ぐっと華やかに。プレゼントにもぴったりで、大切な人と過ごす特別な時間をより楽しく演出する。
さらに、「発売1周年ありがとうキャンペーン」として、第1弾は10月に“お得に購入できるキャンペーン”と、第2弾は11月からクリスマスまでの“限定ノベルティキャンペーン”を実施する。
