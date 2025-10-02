◇滋賀国民スポーツ大会 高校野球硬式の部決勝 山梨学院 3―1 高川学園（2025年10月2日 マイネットスタジアム皇子山）

滋賀国民スポーツ大会（国スポ）高校野球硬式の部は2日に決勝が行われ、山梨学院（山梨）が3―1で高川学園（山口）を破り初優勝した。山梨県勢としても、国スポ優勝は初めてになる。

山梨学院は1―1で迎えた3回1死二塁、2番打者のカウント2ボール2ストライクで先発右腕の竹下翔太（2年）から、今大会初登板の左腕・檜垣瑠輝斗（2年）にスイッチ。檜垣はこのピンチを無失点で切り抜けると、最後までマウンドを守り抜き、4回2/3を投げて被安打1、8三振を奪う快投で優勝投手となった。

意外なタイミングでの登板にも「甲子園で（カウントの途中から登板する）同じような場面を経験していたので、動揺なくマウンドに立てました」と振り返り、奪三振の多さについては「打たせてとるのが自分の持ち味なので、打たせていきながら三振を取れたっていうところが良かったと思います」とうなずいた。

チームは9月27日に秋季山梨大会を優勝し、18日から始まる関東大会に出場する。開催県1位の山梨学院はスーパーシードのため、1勝すれば来春の選抜大会出場が有力となる4強となる。

檜垣は「あと1回勝てば、選抜当確っていうところなので、絶対にもぎ取りたいと思います」と、チームの3季連続甲子園大会出場へ意気込んだ。