【高校野球】秋季北海道大会の組み合わせが決定 2連覇に挑む東海大札幌は旭川東と対戦
◇第78回秋季北海道高校野球大会組み合わせ抽選（2025年10月2日 北海道札幌市内）
12日に開幕する秋季北海道大会（大和ハウスプレミストドームの組み合わせ抽選が2日、札幌市内で行われた。北海道内10支部予選を勝ち抜いた20校が参加。大会連覇に挑む東海大札幌は、旭川東と対戦。夏春連続甲子園に挑む北海は、札幌大谷と激突する。決勝は20日に行われる。対戦カードは次の通り。
▽12日
（1回戦）
帯広三条―士別翔雲（9時30分）
函館大柏稜―札幌日大（12時）
札幌大谷―北海（14時30分）
▽13日
（1回戦）
東海大札幌―旭川東（9時）
（2回戦）
滝川西―白樺学園（11時30分）
苫小牧東―立命館慶祥（14時）
▽14日
（2回戦）
函館大有斗―駒大苫小牧（9時）
紋別―釧路湖陵（11時30分）
北広島―帯広三条と士別翔雲の勝者（14時）
▽15日
（2回戦）
札幌光星―函館大柏稜と札幌日大の勝者（9時）
北照―札幌大谷と北海の勝者（11時30分）
旭川実―東海大札幌と旭川東の勝者（14時）
▽16日
準々決勝4試合（8時30分から）
▽19日
準決勝2試合（10時から）
▽20日
決勝（10時）