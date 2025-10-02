【芸能界クロスロード】

織田裕二「世界陸上」から"本当に卒業"宣言に視聴者と陸連は？ 去り際の美学とTBSの困惑

TBSが中継した「世界陸上」。世界各国の選手の活躍と同時に、改めて見直されたのがスペシャルアンバサダーを務めた織田裕二の存在感だった。2年前のブダペスト大会でいったん退いたが、今回は復活。

生放送の段取りなど織田には通用しない。お約束のハイテンショントークに衰えなし。「相変わらず熱いな」と笑う人もいれば、不快に感じた人もいたはずだ。確かに、「選手に失礼」と思える失言もあり、織田の起用は賛否両論があったが、善きにつけ悪しきにつけ話題になるのは注目されている証し。織田の健在ぶりは十分にアピールできた。

織田の独り舞台のような中継に、アンバサダーを務めた今田美桜は口を挟む余地はなく、「はい」と合いの手を入れるのが精いっぱい。学生時代に陸上経験のある今田も何のために出演していたのか、「番組の花」で終わった感もある。

スポーツ番組に芸能人起用はすでに定番だが、「なんで出ているのか、邪魔」と言う人も少なくない。それが織田の出現で見直された。織田の陸上に対する熱い思いに釘付けになる視聴者もいたほど。今回、織田が規則正しく静かにアンバサダーを務めていたら、中継も盛り上がらなかっただろう。

芸能界には俳優とタレントなど二刀流が普通にいるが、織田の場合、「踊る大捜査線」の青島刑事と「世界陸上」の熱い男の二刀流を貫く稀有な俳優だ。

正しく言えば、変則の二刀流になってしまったのか。

19歳の時、オーディションで銀幕デビューした織田。ドラマ「東京ラブストーリー」の永尾完治役でブレーク。フジの“月9”ブームの立役者になった。その後、各局で主演を張るなか、1997年スタートの「踊る大捜査線」が大ヒット。熱血刑事・青島俊作が見事にハマり、シリーズ化に加え劇場版、スピンオフまで人気作品になった。

「踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」の興行成績は173.5億円と歴代1位を記録。「レインボーブリッジ封鎖」の言葉は流行語のように使われた。この金字塔も上映中の「国宝」が抜きそうな勢いだが、映画史に残る作品として語り継がれる。

織田は役のイメージが付くことを嫌うように青島刑事を卒業。「椿三十郎」など時代劇にも挑戦したが、「他の役だと織田の魅力が半減する」とヒット作は生まれなかった。

渥美清がシリアスな映画に出演しても「寅さんだ！」と笑ってしまうように、織田から熱血漢を取れば、気の抜けたビールのように味気ないものだった。

役が生んだ織田の“熱血感”を有効利用したのがTBS。「世界陸上」のメインキャスターに起用して見事に成功した。

織田は中・高とテニス部に所属。陸上経験はないが、陸上を熱く語る姿勢は好感が持たれた。青島刑事が上司に「事件は現場で起きている！」と言うのと似ている。

フジが俳優として育て、TBSが異色のキャスターとして熟成させた織田。

2年後の北京大会については「これで卒業」と出演しないと明言した。

気の早いメディアは武井壮や鈴木亮平が有力候補と予想しているが、織田あっての世界陸上。寅さんに代役がいないように、織田の代わりを務められる人もいない。TBSが改めてオファーを出すのは必定。後は織田の返事次第だ。

来年は劇場版「踊る──」も復活する織田。期せずして誕生した熱血刑事とキャスターの二刀流は円熟期を迎えている。

（二田一比古／ジャーナリスト）