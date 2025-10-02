SCR-B3、新色レッド

ドウシシャは、ORIONブランドのBluetooth搭載ステレオラジカセット「SCR-B3」に新色レッドを追加し、10月上旬より発売する。ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などで販売される。ドウシシャマルシェでの価格は12,980円。既存のブラックにレッドが加わり、2色展開となる。

「俺たちの青春ラジカセ」シリーズの最小モデルとして、80年代のラジカセを思わせる外観と、BluetoothやUSB/SD対応などの現代的な機能を融合。軽量・コンパクトで日常に馴染むデザインを志向し、当時流行したポップカラーの系譜として新色レッドを採用した。

カセット部は2ヘッドのステレオ録再に対応し、テープ末端で自動停止する「セミオートストップメカ」を搭載。ラジオはAM/FMワイドバンドに対応。選局スケールやつまみはアナログデザインだが、内部は高感度なデジタルチューナーを採用する。音量つまみのほか、低音域を調整できるBASSノブも備ている。

BluetoothはVer.5.0で、対応コーデックはSBC。スマホに収録された音楽のワイヤレス再生に加え、本体側から一時停止や曲送り、戻しの操作が行なえる。USBメモリー、SDカードに保存したMP3の再生に対応し、USB/SDへのMP3録音やカセットテープへの録音も可能。AC電源に加え、単1形乾電池4本でも動作する。

外形寸法は約317×89×114mm(幅×奥行き×高さ/突起部含む)。質量は約1.3kg(本体のみ)。