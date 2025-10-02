中日は２日、森博人投手、育成の石川翔投手、加藤竜馬外野手、星野真生内野手、菊田翔友投手、野中天翔投手の計６選手に、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。

森は、日体大から２０年のドラフト２位で入団。２４年春のキャンプ中に右肘の違和感を訴えて、「右肘尺側側副靱帯（じんたい）損傷」と診断。今季は、春季キャンプを１軍でスタートさせるも、２月中旬に再び肘の違和感を訴えて、同３月にはトミー・ジョン手術を受けた。けがに苦しみ、３年連続１軍はゼロに終わった。通算４０試合登板で１勝、防御率２・７６だった。

２年目の加藤竜は亜大、東邦ガスから２３年のドラフト６位で入団。投手として入団したが、右肘の故障で２軍調整。１軍登板なく、１年目を終えた。パワーある打撃を評価され、２４年オフに野手転向し、今季からは育成契約を結んだ。だが、数字がふるわず、２軍では２７試合に出場し、打率８分５厘と低迷していた。

今後について、森は育成選手として再契約。加藤竜は未定。石川翔、星野、菊田、野中は現役続行を希望しており、菊田はトライアウトを受ける考えを示した。