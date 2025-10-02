巨人は２日、高橋礼投手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。高橋礼はこの日、ジャイアンツ球場へ訪れ、練習を行っていた選手へあいさつ。ソフトバンク時代からの同僚である甲斐拓也捕手とは熱く握手を交わした。

高橋礼は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だった。プロ８年目の今季は１軍登板なし。イースタンでは３３試合に登板し６勝６敗、防御率５・０１だった。ソフトバンク時代は１９年に新人王を獲得し、同年に行われたプレミア１２の日本代表にも選出されていた。

「ホークスのときに少し出番が減ってきていてジャイアンツでもう１回、１番になろうと意気込んでいたので最初スタートはよかったですけど、色々苦労した部分はあります。体は元気だから、技術の部分でもっとレベルアップできれば結果で恩返しできたのかなと思った。時間が足りなかった、間に合わなかった、技術不足だったなと思う。野球は続けるつもりなので次の、チームとか所属先で技術を磨いて、またジャイアンツに戻るというのはわからないですけど、何かしらの結果で恩返しできたらと思います」と現役続行を希望した。今後は他球団からのオファーを待つ。

甲斐とは握手を交わし「拓さんに怒られたこともいっぱいあったし、やっぱり１軍で投げてお互いがレベルの高いところで経験したことで、レベルの高いやりとりができたことが拓さんとの思い出」と振り返った。