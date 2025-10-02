日本時間午後１１時半にローガン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加する。ローガン総裁は現地９月３０日に「追加利下げを行う余地は比較的限られている可能性がある」、「さらなる利下げについては慎重な姿勢を維持する」と述べていた。ローガン総裁があらためて追加利下げに消極的な考えを示すようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧州の中銀関係者も発言する。日本時間午後９時４５分にマクルーフ・アイルランド中銀総裁が講演、同３日午前０時３５分にシュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁が講演、同３日午前１時半にビルロワドガロー仏中銀総裁が講演、同３日午前２時にデギンドス欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁が討論会に参加する。



