◆第７８回秋季全道高校野球大会室蘭地区予選 ▽Ａブロック代表決定戦 苫小牧東４―３浦河（２日・苫小牧とましん）

春夏通じて５度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧東が４―３で浦河を下し、準優勝した１９９７年以来２８年ぶりの全道大会出場を決めた。１３日の初戦で立命館慶祥と対戦する。

ノーベル賞受賞者やオリンピアンを輩出してきた地元有数の進学校「ガタ高」が、令和初の全道切符を手にした。１点リードの９回２死満塁。最後は直前に左足をつり、ベンチ裏で治療を受けた成田怜生遊撃手（１年）がライナーをつかんだ。左翼スタンド後方には校舎。右翼スタンドには全校応援の生徒。苫小牧東ナインは“ホーム”球場で勝利の校歌を響かせた。

昨夏の室蘭地区予選では最大４点リードから浦河に９―１０で逆転負けしており、「何点差あっても安心できない。欲を出さずに１点ずつ」と前川護監督（４８）。序盤から小技を絡めて得点を積み重ねた。４回は先頭打者の出塁から２者連続犠打で２死三塁とし、９番・今野和雄主将（２年）が左前に適時打。６回にも今野が２点適時打を放ち、着実にリードを広げた。

昨夏同様、最終回に追い上げられ１点差に。それでも、８回まで１失点と好投し、降板後再びマウンドに上がったエース右腕・藤川晴矢（２年）がリードを守り切り、３季通じても１５年夏以来の地区突破。１６年から指揮を執るＯＢの前川監督は、大会期間中の９月２７日に義母・臼井ゆき子さんが他界しており、「野球が大好きな母で、ずっと応援してくれた。最後は背中を押してくれたのかな。帰って勝利の報告をしたい」と涙をぬぐった。

１９３７年創立。旧校舎が「ガタガタ」で古かったことから、地元では「ガタ高」の愛称で呼ばれてきた。ノーベル賞を受賞した鈴木章氏や冬季五輪女子アイスホッケー日本代表選手らを輩出し、野球部も１９６５年センバツで８強入りの実績を持つ。２０年からは主に未就学児〜小学生を対象とした運動教室「ガタパーク」を実施するなど、伝統校として野球普及活動にも力を入れてきた。

直近に実施した「ガタパーク」の最後には、子供たちに対し「絶対に全道に行きます」と宣言していた今野主将。約束を果たし、「全道でも東高校らしい野球で勝っていけたら」。準優勝で翌春のセンバツ出場（記念大会で道地区２枠）を果たした９７年以来の１勝に向け、古豪がドームに乗り込む。