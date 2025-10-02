※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

教育実習生と共にやって来た特別非常勤講師・岡田は、初日から自己評価の高さ全開。自己紹介はまるで自慢大会で、教師陣も困惑。さらに岡田は初回授業でも自慢を連発。制止に入った担当の先生を「私にお任せください！」と締め出し、授業後は「みんな聞き入っていた」と満足げ。しかし実際は1時間まるごと自慢話だったことから、生徒たちは早くも敬遠気味で…。



■教師になりたいと思ったきっかけは…

■実習生の真剣な夢をまさかの鼻で笑い…!?■なぜ校長はこんな人を講師に…実習生の川合が教師になる夢を語ると、岡田は「めちゃくちゃ熱い〜」と鼻で笑います。彼女は校長に頼まれて“仕方なく”講師になったというのです。真山は「なぜこんな人を講師に？」と疑問を隠せません。ところが岡田は、「私の顔が良いから校長がファンになって雇ったんですよ」とキッパリ言い放ちます。岡田の暴走はどこまでエスカレートするのでしょうか――。(スズ)