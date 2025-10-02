◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

前週のツアー初優勝から２週連続Ｖを狙う２０歳の菅楓華（ニトリ）は６バーディー、１ボギーの５アンダー６７でホールアウトした。

１つ伸ばして迎えた５番パー５の第３打を左に曲げてＯＢとしたが、５メートルのパットを沈めてボギーで終えた。「ボギーで抑えられて切り替えができた」と続く１５番で１・５メートルに寄せてバウンスバック。後半は３番で７０センチ、４番で５０センチ、８番で１メートル、９番で２０センチと高精度のショットを連発してスコアを伸ばした。

「特に後半はショットがお先パットできる距離に寄って、ピンチもなく、すごい良いプレーだった。今週もショットの悪いイメージがなかったので、自信を持って打てている」

前週のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝。重圧のかかる熱戦を終え、疲労は「今まで以上にきている」。今大会開幕前日の１日は練習ラウンドを取りやめ、軽めに調整した。午後１時頃にコースを出て宿舎に戻って１時間ほど昼寝し、夕方は買い物に出かけて好物のマスカットなどを購入。夜は焼き鳥店で食事してリフレッシュした。「今朝は体も元気だったので、正解だった。休むことも大事だと思えた」と初日の好プレーにつなげた。

初優勝から２週連続優勝となれば、１９８８年のツアー制度施行後では昨年の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）以来、史上５人目。メジャーで達成なら史上初となる。菅は「初日が課題だったので、６０台で回れたことは大きい。いい流れに乗っていけそうなので、今日もしっかり休んで明日も頑張りたい」と力を込めた。