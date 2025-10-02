元大阪府知事で元大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が2日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性と複数回ラブホテルで面会していた問題で、男性が異動になっていた問題について見解を語った。

男性職員は先月25日付の人事で降格が発表されたが、小川氏はこの日、「本市の希望降任制度に基づいた異動がなされたというのが正確な情報です」と説明した。報道陣の質問には一切答えず立ち去り、詳細な理由は明かさなかった。

報道で問題が明るみに出て、小川氏が会見を開いた翌日付の人事。問題との関連は不明だが、橋下氏は「これだけ騒ぎになると、管理職の仕事はできません。ですから、希望降任というのは、いくら打ち合わせだったとしても、これだけ騒ぎになれば希望降任にならざるを得ないと思う」と自身の考えを述べた。

小川氏は先月24日の会見で、打ち合わせや相談事のためにラブホテルを10回以上利用したと釈明。「男女の関係ではない」とも説明していた。