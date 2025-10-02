15時の日経平均は488円高の4万5039円、ＳＢＧが228.29円押し上げ 15時の日経平均は488円高の4万5039円、ＳＢＧが228.29円押し上げ

2日15時現在の日経平均株価は前日比488.21円（1.10％）高の4万5039.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は670、値下がりは892、変わらずは51。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を228.29円押し上げている。次いで東エレク <8035>が205.56円、アドテスト <6857>が91.58円、ディスコ <6146>が33.06円、ＴＤＫ <6762>が24.24円と続く。



マイナス寄与度は31.52円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が16.84円、リクルート <6098>が16.57円、コナミＧ <9766>が15.83円、トレンド <4704>が13.2円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、医薬品、精密機器、鉱業と続く。値下がり上位には電気・ガス、サービス、空運が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

