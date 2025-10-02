お笑いタレントのイモトアヤコが9月30日に自身のInstagramを更新。大物歌手との登山の様子を報告し、意外な組み合わせにファンから驚きの声があがっている。

イモトは歌手の工藤静香と高尾山に登った様子を前編と後編の動画を添え、2連投した。

前編では《静香さんとまさかの高尾山へ》とつづり、登頂までに様子を2分弱の動画で公開。

続けて《涼しくなった今日この頃ようやく実現した登山 実はわざわざ前にロケハンに行って下さっていた静香さん なんてこったい！笑 そのおかげで楽しくスムーズな登山になりました 登頂後はご褒美コーヒー》と記した。

そして、前編に続き後編では、《後編動画 登頂後はご褒美コーヒーとお菓子休憩 栄養補給して 無事に下山 なんと良き時間だったのでしょう》とつづり、3分弱の動画を添えた。

前編動画では、イモトの運転で助手席に工藤が座る様子から始まり、ケーブルカーに乗車し、登頂までの様子を映した。2人は終始笑いっぱなしだった。

後編動画では、イモトが豆を挽いてコーヒーを入れ、一口飲んだ後2人でハイタッチする様子や羊羹とナッツのお菓子休憩後に下山するまでをまとめた。

Instagramのコメント欄には

《凄い2人で登山 素敵 めちゃ楽しそ》

《イモトちゃん交友関係広いですね。ジャンル問わず。まさかのこのお二人で山登り！》

《仲良し 御二人とも楽しそう 波動がピッタリ》

《このコンビ最高！是非是非シリーズ化してください！》

などの声があがっている。

また、イモトはバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の企画で、2013年10月に8163ｍのヒマラヤ山脈・マナスル登頂に成功しているなど登山経験が豊富なため、《イモトさんが居たら安心して山登りもなんでも出来そうな気がする》という声もあがっていた。

ちなみに工藤も自身のInstagramでイモトとの登山を報告。

《めちゃくちゃ楽しい休日でした》

《終始笑いっぱなし 前から約束していた山登り 寒くなる前に行けてよかった》

などとつづっていた。

芸能記者が言う。

「イモトさんは、今年6月に自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『イモトアヤコのすっぴんしゃん』（TBSラジオ）で、工藤さんとの関係について話していました。いろんな縁があって、仲良くしているようで、工藤さんのクラシックコンサートに行ったり、ランチしたりしているそうです。工藤さんからは『あやちゃん』とよばれているそうです。工藤さんといえば以前、ノースリーブの服装で登山したことをSNS上でツッコまれていましたね」

今年7月20日、工藤は自身のInstagramに大自然のなかで撮影したオフショットを投稿したのだが、この時の服装が思わぬ注目を集めてしまったのだ。

「全国ツアーの合間に蔵王山を訪れたことを報告したのですが、サングラスを付け、ノースリーブとパンツとラフな服装でカメラに向かってピースする写真が添えられていました。この写真にXでは《ノースリーブで登山する奴とか迷惑でしかない》《山登りをなめとる》など工藤さんの服装に疑問を抱く声があがっていました。が、今回はしっかりと長袖のシャツを着ていましたね」（同前）

イモト・工藤コンビでの登山を今後も期待するファンは多そうだ。