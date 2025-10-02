¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¾¾¤Ç¤¹¡×Å¨ÃÏ¤Ç¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ø¿è¤Ê±é½Ð¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´¶Æ°¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºÇ½ªÀï»°±º´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤â
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA 9-6 ¥ä¥¯¥ë¥È(1Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òËÜµòÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½ª¤¨¤¿DeNA¡£»î¹ç¸å¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¡¢¿è¤Ê±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Î¾¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁª¼ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê´ÆÆÄ¤é¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¸åÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤½¤ÎÊâ¤ß¤ËºÇÂç¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤òÎ®¤¹±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¡¦2022Ç¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤ËÊÄ¤¸¡¢¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ360ÅÙ°§»¢¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤â¤³¤Ü¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÇÆó¸À»°¸À¸ò¤ï¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¾¾¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿è¤ä¤Ê¤¡¡£Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹âÄÅ´ÆÆÄ¤äDeNA¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£