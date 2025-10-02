【全文公開4】“ラブホ密会”前橋市長「当該職員の降格処分は”誤り”」前橋市長が２回目の議会説明後に会見
前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、
きょう、市議会に対して2回目の説明を行いました。
その後、行われた小川晶市長の会見の全文を公開します。
【写真で見る】“ホテル密会”について議会説明後、既婚男性の処分について否定する小川晶 前橋市長
小川晶市長”ラブホ密会”で2回目の説明を終え会見
＜司会＞
それではただいまより、市長ぶら下がり会見を開始いたします。なお、本日は市長からのご報告のみとなっております。報道機関の皆様からのご質問はお受けしない形とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
＜小川晶 前橋市長＞
はい。先ほど議員の皆様に、議員の皆様からの質問やご意見に対して、私の考えをお答えさせていただきました。
各会派からは 大変厳しいご意見いただきましたので、自分の中で、しっかりと受けとめたいというふうに思っております。
また質問の中では、当該職員の降格処分についても触れられていました。
一部の報道で降格処分が行われたという間違った報道がなされておりますが、 事実ではありません。
本市の希望降任制度に基づいた異動が行われたというのが正確な情報になります。懲戒処分という意味での処分につきましては、今後総務部で行う予定になっております。
また当該職員とそのご家族に弁護士がついたということですので、今後は代理人を通じてご家族に対しては誠意を持って対応していきたいというふうに考えております。
私自身の責任の取り方につきましては、 本日も議会からいろいろなご意見厳しい声をいただきましたし、市民の皆様の声を受けとめながら、また支援者や弁護士にも相談する時間をいただきたいというふうにお伝えさせていただきました。しっかり考えた上で判断をしたいというふうに思っております。
「市民の皆さんからの厳しい声を受け止め判断」
＜小川晶 前橋市長＞
市民の皆さんから直接、厳しい声も全て受け止めて、その上での判断をさせていただきたいというふうに思っております。
私からは以上でございます。
＜司会＞
以上をもちまして会見を終了させていただきます。
ご協力ありがとうございました。この後ですね、広報にて先ほど市議会の方に提出させていただきました回答書の方をお配りいたしますので、記者の皆様こちらで受け取りください。
よろしくお願いいたします。
＜記者からの質問＞
「進退については男性職員の方に相談をしないでしょうか？」
「質問を受けない理由というのは何かあるんでしょうか？」
※市長は質問に答えずに退室
この会見の前に行われた市議会への説明は、前回と同様、説明や質疑応答の部分は非公開でしたが、出席した議長が取材に答えました。
＜前橋市議会 富田公隆 議長＞
「『男女の関係はない』と改めて否定され、恋愛感情においても『ない』ということは断言されました。（小川晶市長は）尾行されているような感じを持たれたときもあったので、今回の場所を選んでしまったと」
市議会は今後、小川晶市長が自身の進退について明らかにするのを待つとともに、対応を協議していくとしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
”ホテル密会”を認めた記者会見の全文（前編・後編）
・【全文公開・前編】「なぜラブホテルへの誘いを受け入れた？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）
・【全文公開・後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）