¶¶²¼Å°»á¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹¤Ë»ýÏÀ¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Éô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥»¥¯¥Ï¥é°Æ·ï¡×
¡¡£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡¡£Ó£í£é£ì£å¡Á¡×¤Ç¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁûÆ°¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç£²Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ£²²óÌÜ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀâÌÀ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¡£»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Éô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥é°Æ·ï¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾å²¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¡¢Îã¤¨¤Ð£¶£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬£³£°ºÐ¤Î½÷À¤ÎÉô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤ç¡£ÃË½÷ÂÐÅù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£