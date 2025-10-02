レッズとWCS第2戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦の9回、5番手としてマウンドに上がった。ポストシーズン初登板でクローザーを託され、3者凡退で締めくくった。連勝のチームは地区シリーズ進出を決めた。

佐々木がポストシーズンで初めてマウンドに上がった。先発ではない。8-4と4点リードの9回、試合を締めくくる役割を与えられた。

「ロウキ」コールが起きる中、先頭のスティアを速球で押すと、最後はスプリットで空振り三振。続くラックスもスプリットで空振り三振。ヘイズは遊飛に仕留め、勝利に導いた。最速は101.4マイル（163.2キロ）をマークした。

剛球とスプリットが冴えた佐々木の快投に、Xの日本人ファンも大興奮。マリナーズなどでクローザーを務め、“大魔神”と呼ばれた佐々木主浩氏と同じ姓のため「大魔神」のワードが飛び交った。

「令和の大魔神・佐々木爆誕！！」

「令和の大魔神佐々木!!!!!!」

「令和の大魔神誕生してて草」

「令和の怪物から令和の大魔神にジョブチェンジしてるw」

「シン大魔神ササキ」

「佐々木…豪速球…スプリット(フォーク)… 大魔神かな？」

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りしていたが、実戦復帰後は3Aで調整した。

9月24日（日本時間25日）の敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰し、初のリリーフで1回無失点。中1日で26日（同27日）のマリナーズ戦にも登板し、1回無失点と好投していた。



