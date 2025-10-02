¥É·³¤Þ¤¿Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Âç¹Ó¤ì¡Ö¤Û¤ó¤ÈÉÔ°ÂÄê¡×¡ÖÇ³¤¨¤¹¤®¡×¡¡ÀèÈ¯¹¥Åê¤â¡Ä25ºÐ¤¬±ê¾å
µß±çÅÐÈÄ¤Î¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬2¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼4 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡£8-2¤È6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤ÎÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¡È1»à¡É¤·¤«¼è¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖËè²ó¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥Ï¥ó¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼ººö¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤Î¸å¡¢»Íµå¡¢Å¬»þÂÇ¤Ç1¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËË½Åê¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¤·¡¢Â³¤¯¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¤Ëµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì2¼ºÅÀÌÜ¡£Â³¤¯¥Ù¥ó¥½¥ó¤ÎÂÇÀÊ¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯1¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥·¥¢¤ÏÁê¼ê¤ÎÂåÂÇ¥¢¥ó¥É¥¥¥Ï¡¼¤ò1µå¤Ç»°¿¶¤ËÎ¿¤¤¤À¤¬¡Ê·ë²Ì¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÃ¥»°¿¶¡Ë¡¢Â³¤¯¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë»Íµå¡£ËþÎÝ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£4ÅÀº¹¤Î¤Þ¤ÞÎ¿¤®¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥·¥¢¤¬Î¿¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¯ÉÔ°Â¤¬ÏªÄè¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤è¡Ä¡Ä¡×¡Öµß±ç¤Ç¥É·³Ç³¤¨¤¹¤®¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ì´¤ÎÅ¸³«¡¡µß±ç¿Ø¹ó¤¹¤®¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë