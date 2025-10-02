「ブラウン合わせるの難しそう、、」→【ZARA】の「ベルト付きワンピ」で簡単サマ見え！

2025年秋冬のトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。「どう取り入れるのが正解？」と悩んだら、1枚でサマ見えが狙える「ワンピース」がおすすめ。大人世代に似合うアイテムをリサーチしたところ、【ZARA（ザラ）】の「ベルト付きワンピ」が目を引きました。旬のベルテッドシルエットのワンピースは、着るだけで周りと差がつくはず。今季はブラウンを上手く取り入れて、ワンランク上のコーデを目指してみて。

美しいプリーツディテールで上品に

【ZARA】「プリーツミディワンピース ベルト付き」\5,990（税込・セール価格）

縦ラインが強調されるプリーツディテールで、上品な雰囲気のシャツワンピース。こっくりとしたダークなブラウンも、ミドル世代の垢抜けをサポート。ベルトでウエストマークしたメリハリのあるシルエットが美しく、1枚で簡単にサマ見えしそうです。配色パイピングがアクセントになり、暗めのトーンでも地味見えを回避。きちんと感のある襟付きデザインだから、オンにもオフにも活躍する予感。

シャープなVネックで大人っぽい顔まわりを演出

【ZARA】「ベルト付きラップミディワンピース」\10,990（税込）

チョコレートのようなこっくりとしたブラウンが旬の着こなしに導いてくれるワンピース。ドレープ感のあるシルエットやベルト付きのデザインが大人っぽく、オフィスシーンにもマッチしそう。深めのVネックがデコルテラインを美しく演出して、ほんのり色っぽさをまとったコーデに仕上げます。ウエストのプリーツディテールで縦ラインが強調されるため、スタイルアップも期待できるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M