三笘がパラグアイ、ブラジルと戦う10月シリーズで選外に

日本代表を率いる森保一監督は10月2日、10月の国際親善試合2試合に向けた日本代表メンバー27名を発表した。

今回、イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が6月以来となる招集外となったが、ファンからも様々な反応が出ている。

9月に行われたアメリカ遠征でも前半戦別メニュー調整となっていた三笘だが、所属するブライトンではリーグ戦6試合すべてに先発出場している。しかし、直近のチェルシー戦（3-1）ではロッカーへ戻る際に左足を痛めた様子を見せており、後半22分に途中交代していたことから状態が心配されていた。

森保監督は同じく負傷が報じられていたMF久保建英（レアル・ソシエダ）を招集して三笘が外れたことについては、「メディカルが、選手の所属チームのメディカルと連絡を取ってくれて、現状をどうであるか、見通しがどうであるかを確認してくれた上で、招集するかしないかの判断をさせてもらっています。本人にも今の状態がどうだとチームのスタッフが連絡を取ってくれて、現状を聞いたなかでメディカルの見解と合わせて最終決定しています」と説明し、「その中で久保は招集できるという判断をさせてもらって、三笘については招集しないということで判断させていただきました」と、クラブや本人とのやり取りがあったうえで招集メンバーから外すことにしたことを明かしている。

ファンからは「三笘いない日本代表なんて」「三笘が選外かー」「久々リアル地団駄ふんだわ」と招集されなかったことを残念がる声や「アクシデント？気になるね」「しっかりと休みや」「今のコンディションの三笘を呼んでいたら、色々と大変なことになっていただろうね」と、三笘のコンディションを気にする声。そして「これはこれで面白そう」「三笘不在で日本はどう戦うか注目」と、昨季のプレミアリーグ最優秀ゴールを決めたアタッカー不在のなか、日本代表がどのような戦いを見せるかに期待する声も寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）