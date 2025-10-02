女優の飯島直子（57）が2日、自身のインスタグラムを更新。ラーメンをすする写真やどアップの自撮りを公開し、反響を呼んでいる。

「数日 いそいそと外出」と報告した飯島。「一昨日は、友人らと昭和アイドルスターのライブへ。その後は 居酒屋でカンパイ」と友人らとライブを楽しんだことを明かした。

「そして、きのうは一杯飲みにおしゃれな街へ。美味しいごはんをたくさん食べ、シメにはラーメン」と食事、ラーメンをすする写真などを公開した。「満腹すぎて帰宅後に即寝してしまいました。子供のころに憧れた街◯宿。懐かしかったです」と振り返った。

「今朝は、不思議なことに腹ペコになっており、配給された弁当を完食しました。おそろしい胃腸。食欲の秋ですね」と今朝の状態をつづった。最後にどアップの自撮りを投稿し、「PS、最後の写真は妖怪じゃないよ」とユーモアたっぷりに締めくくった。

フォロワーからは「妖怪ではないよー笑」「妖怪じゃなくて…妖艶」「食欲旺盛でラーメンすする直ちゃん顔GOOD」「ラーメン吸引力すごい」「いいすすり方」などの声が寄せられた。