◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがワイルドカードシリーズで本拠地でレッズに２連勝して、フィリーズとの地区シリーズ進出を決めた。

フィリーズはレギュラーシーズンで９６勝６６敗の貯金３０でナ・リーグ西地区を制し、ブルワーズに次ぐ第２シードでポストシーズンに駒を進めて、ワイルドカードシリーズには出場しなかった。

打線は大谷との超ハイレベルなど本塁打王争いを１本差で制して５６本塁打、１３２打点で２冠王に輝いたシュワバーが中心で、首位打者のターナー、ＭＶＰ２度のハーパーら強打者がそろっている。投手陣もエースのウィーラーは故障で離脱しているが、１３勝サンチェス、１５勝ルザルド、１２勝スアレスの先発は３本柱。救援も剛速球守護神デュラン、６０登板以上で防御率２点台のストラームらがそろっている。

今季のドジャースとフィリーズの対戦成績は、４勝２敗でフィリーズが上回った。だが、２連勝したことで、４日（同５日）の第１戦には大谷を先発に回すことが可能。さらに変則日程で第１戦翌日に休養日が設けられたことで、第２戦には、ワイルドカードシリーズ第１戦で７回２失点と好投したスネルを中５日で投入することができる。第２戦翌日も休養日のため、第３戦は中６日で山本の先発が濃厚。ワイルドカードシリーズを２連勝で突破したことと、変則日程がドジャースに追い風となっている。