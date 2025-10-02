◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発。メジャー自己最多となる113球を投げ、6回2/3を4安打2失点（自責0）、9奪三振の力投でチームを連勝での地区シリーズ進出に導いた。試合後の会見では6回無死満塁のピンチを振り返った。

山本は初回に失策が絡んで2失点も2回から5回までは4イニング連続で3者凡退とレッズ打線を圧倒。ところが3―2の6回に3連打で無死満塁のピンチを背負った。

1点も許されない最大のピンチを振り返り「1点差だったのでヒットも許したくなかったので、ノーアウトから最初、遊ゴロだったんですけど、その打者からしっかり落ち着いて良いコースをついていこうと思って投げて、1人目上手く、ランナーがスタートを切れないような打球（ハーフライナー）だったので、1アウト目を取れたのが、すごく大きかったです」と遊撃手・ベッツの好判断もあり、遊ゴロで三塁走者を本塁封殺にしたことが大きかったとした。

そして、2死からはデラクルスを空振り三振。マウンド上で雄叫びをあげた。6球のうち、最後の決め球を含む4球がカーブで「カーブが多くなって反応も有効な感じは見て取れたので、カーブを選んだのはベン（ロートベット）ですけど、そこまでもいいボールを投げられていたので、自信を持って投げました」と胸を張った。