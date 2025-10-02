エリザベス女王杯とマイルＣＳの外国馬予備登録は６頭 マイルＣＳに今年のクイーンアンＳを制したドックランズ
ＪＲＡは２日、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）とマイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）の海外からの予備登録馬を発表した。登録があった馬と、主な実績は以下の通り。
【エリザベス女王杯】（４頭）
・レディオブスペイン（牝４歳、イギリス、Ｒ・ヴェリアン厩舎、５戦５勝）＝２５年アトランタＳ（Ｇ３）１着。
・バルナヴァラ（牝３歳、アイルランド、Ｊ・ハリントン厩舎、１２戦４勝）＝２５年ブランドフォードＳ（Ｇ２）１着、
２５年ジャンナローズＳ（Ｇ３）１着
・ゲゾラ（牝３歳、フランス、Ｆ・グラファール厩舎、８戦４勝）＝２５年ディアヌ賞（Ｇ１）１着、２５年サンタラリ賞（Ｇ２）１着
・キジサナ（牝５歳、フランス、Ｆ・グラファール厩舎、８戦６勝）＝２５年ジャンロマネ賞（Ｇ１）１着
【マイルチャンピオンシップ】（２頭）
・ドックランズ（牡５歳、イギリス、Ｈ・ユースタス厩舎、１９戦４勝）＝２５年クイーンアンステークス（Ｇ１）１着
・サーラン（牡３歳、フランス、Ｆ・グラファール厩舎、６戦３勝）＝２５年ムーランドロンシャン賞（Ｇ１）１着、２５年ダフニス賞（Ｇ３）１着