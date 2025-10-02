浜田雅功＆劇団ひとり、「万博」初来場2ショット 「食欲の秋」求めて
4日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）は、「芸術の秋・スポーツの秋・行楽の秋・食欲の秋…“秋の大阪おでかけスポット巡り”90分SP」と題し、お笑い芸人の劇団ひとりと浜田雅功が大阪・関西万博などを訪れる。
【番組カット】お互いの作品を褒め合う浜田雅功＆劇団ひとり
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、4年ぶりの登場となるひとり。オープニング場所であるMBS１階へやって来た浜田は、相方の顔をのぞき込むなり、いつものようにおしりを蹴り上げてあいさつ。
芸術の秋にちなんで藍染体験。スポーツの秋にちなんで体力測定などを行ってきた2人。続いて向かったのは南港にある「LOGOS BBQスタジアム＆カフェ」。キャンピングカーを持っているひとりがよりキャンプを楽しむ方法を知りたいということで、「行楽の秋」にちなんで、キャンプで役立つさまざまなアイデア便利グッズを紹介してもらう。さらに超簡単にできる「餃子の皮で作るピザ」や「チキンラーメンのアレンジ絶品メシ」など、キャンプに役立つ知識を伝授してもらう。
最後に「食欲の秋」を求め、ひとりにも行き先を告げず向かったのはなんと「大阪・関西万博」。浜ちゃん＆ひとりが閉幕直前の「大阪・関西万博」に初上陸する。万博に初めて来た2人は「うれしいな〜まさか来られるとは思ってなかった」と興奮している様子。
万博に着いて向かった先は「くら寿司 大阪・関西万博店」。この店舗では世界各国の料理が食べられるということで、2人はレーンから流れてくる世界の料理を堪能する。さらに料理を食べていると、ひとりが前回のごぶごぶ出演をきっかけに仲良くなったという“あの人”が登場する。サプライズのはずが、浜田とひとりは「出てくると思った」と声をそろえる事態に。
【番組カット】お互いの作品を褒め合う浜田雅功＆劇団ひとり
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、4年ぶりの登場となるひとり。オープニング場所であるMBS１階へやって来た浜田は、相方の顔をのぞき込むなり、いつものようにおしりを蹴り上げてあいさつ。
最後に「食欲の秋」を求め、ひとりにも行き先を告げず向かったのはなんと「大阪・関西万博」。浜ちゃん＆ひとりが閉幕直前の「大阪・関西万博」に初上陸する。万博に初めて来た2人は「うれしいな〜まさか来られるとは思ってなかった」と興奮している様子。
万博に着いて向かった先は「くら寿司 大阪・関西万博店」。この店舗では世界各国の料理が食べられるということで、2人はレーンから流れてくる世界の料理を堪能する。さらに料理を食べていると、ひとりが前回のごぶごぶ出演をきっかけに仲良くなったという“あの人”が登場する。サプライズのはずが、浜田とひとりは「出てくると思った」と声をそろえる事態に。