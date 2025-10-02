動画を起点とした情報収集から資料請求までがよりスムーズに！建材ナビ「建材動画チャンネル」

株式会社プログランスが運営する建築建材のプラットフォーム「建材ナビ」が、「建材動画チャンネル」を大幅にリニューアルしました。

メーカーごとの動画一覧ページの設置や検索性の向上により、動画を起点とした情報収集から資料請求までがよりスムーズになります。

建材ナビ「建材動画チャンネル」

「建材動画チャンネル」は、建材メーカー各社が発信する製品紹介動画や施工事例などを集めた、建築建材業界向けの動画プラットフォームです。

カタログや写真だけでは伝わりにくい「質感」「施工手順」「使い勝手」などを映像で分かりやすく紹介し、建築のプロが製品をより具体的にイメージできる場を提供しています。

今回のリニューアルにより、「視聴する」から「比べる・調べる・つながる」へと大きく進化しました。

メーカーごとに動画一覧ページを新設

今回のリニューアルの大きな特長として、メーカー別の動画一覧ページが新設されました。

各メーカーが発信する製品紹介や施工事例などの動画をまとめて閲覧できるため、企業ごとの強みや製品の世界観を動画で一気に把握できます。

オンライン上でメーカーの魅力を深く理解できる仕組みです。

カテゴリー細分化で検索性が向上

「外装材」「内装材」「住宅設備」「エクステリア」といったジャンルをより細かく分類。

探している製品にスムーズにたどり着けるようになり、情報収集の手間が大幅に削減されます。

また、類似製品の動画を同じジャンルでまとめて表示することで、複数メーカーの製品比較も容易になりました。

動画から商談へのスムーズな導線

動画を視聴中に「もっと詳しく知りたい」と思った瞬間に、ワンクリックでカタログ閲覧・資料請求・お問い合わせが可能に。

興味を持った製品の情報をすぐに入手し、具体的な商談へとスムーズに進めることができます。

また、全ての動画はYouTube形式のため、PC・スマートフォン・タブレットなど、あらゆるデバイスで快適に視聴可能です。

今回のリニューアルにより、建築のプロフェッショナルにとって、より効率的で直感的な情報収集が可能になりました。

メーカーにとっては製品の魅力を立体的に伝える新たなPRの場となり、ユーザーにとっては実感的な建材選びの強力なツールとなります。

「建材ナビ」でリニューアルされた「建材動画チャンネル」の紹介でした！

