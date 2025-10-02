¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡1Ç¯¤Ö¤êÂåÉ½Éüµ¢¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤Ë´üÂÔ¡Ö»î¹ç¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢10·î10Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¡¢14Æü¤ÎÆ±¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(Åìµþ¡¦Ì£¥¹¥¿)¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£MF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤é27¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤êÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿DFÃ«¸ý¾´¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢»î¹ç¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡ÛÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)ÂçÇ÷·É²ð(¹Åç)ÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)
¡ÚDF¡ÛÄ¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)Ã«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)ÈÄÁÒÞæ(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)ÅÏÊÕ¹ä(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)°ÂÆ£ÃÒºÈ(Ê¡²¬)À¥¸ÅÊâÌ´(¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë)ÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó)
¡ÚMF¡¿FW¡Û±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)°ËÅì½ãÌé(¥²¥ó¥¯)ÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹)ÁêÇÏÍ¦µª(Ä®ÅÄ)¾®Àî¹Ò´ð(NE¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)Á°ÅÄÂçÁ³(¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯)Æ²°ÂÎ§(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)Ä®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·MG)ÃæÂ¼·ÉÅÍ(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹)º´Ìî³¤½®(¥Þ¥¤¥ó¥Ä)µ×ÊÝ·ú±Ñ(R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É) ÀÆÆ£¸÷µ£(QPR)Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±(Ä®ÅÄ)Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê)