日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表。英２部ＱＰＲ所属のＦＷ斉藤光毅が初招集された。

＊ ＊ ＊

パリ五輪で１０番を任されたドリブラーが、初のＡ代表切符をつかんだ。

斉藤は横浜ＦＣの下部組織出身で、１８年に１６歳１１か月１１日でＪ２デビュー。この初陣でのＦＷ三浦知良との“３５歳差２トップ”は大きな話題となった。

２１年にベルギーのロンメルへと渡り、２２年夏〜２４年夏までオランダのスパルタ、２４年夏〜２５年夏までＱＰＲに期限付き移籍で在籍し、今夏にＱＰＲへ完全移籍を果たした。

昨季は３９試合に出場するなど主力として活躍し、３ゴール２アシストをマーク。今季は５試合出場１得点。三笘薫を欠く中で迎える２連戦において、世代屈指のドリブラーへの期待が高まる。

【招集メンバー】

▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、斉藤光毅（ＱＰＲ）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）