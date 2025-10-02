チョコ、いちご、ホワイトの3種の味わい！ブルボン「サクつぶビット」
株式会社ブルボンから、ビスケットチップのサクサク食感が楽しいひとくちサイズのチョコレート「サクつぶビット」が登場！
チョコ、いちご、ホワイトの3種の味わいをアソートしたチョコレートが、2025年10月7日(火)より全国で発売されます。
ブルボン「サクつぶビット」
価格：オープンプライス
発売日：2025年10月7日(火)
販売店舗：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：92g(個装紙込み)
「サクつぶビット」は、サクサク食感のビスケットチップを詰め込んだひとくちサイズのチョコレートです。
ビスケットチップの心地よい食感が特徴で、子どもから大人までパクパク食べたくなるような、あとを引くおいしさに仕上げられています。
チョコ・いちご・ホワイトの3種アソート
袋の中には、「チョコ」「いちご」「ホワイト」という王道の3種類の味わいをアソート。
その日の気分に合わせて、お好きな味を選んで楽しめます。
個包装になっているので、家族や友人と分け合うのにもぴったりです。
サクサクのビスケットチップと、なめらかなチョコレートの組み合わせがクセになる食感。
勉強や仕事の合間の一息つきたいときや、小腹が空いたときのおやつとして最適なチョコレートです。
ブルボンから発売される「サクつぶビット」の紹介でした！
