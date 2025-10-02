バレーボールSVリーグの25〜26年シーズン開幕会見が10月2日、都内で行われた。初代王者に輝いたサントリーの高橋藍（24）は連覇がかかる2季目に向け、「去年初代王者になれたという部分で自信や勢いがあると思う。そこも力にしながら、2連覇を目指して頑張りたい」と抱負を口にした。

今季から新たに主将に就任した。「また新しい経験が出来ると思う。チームが勝っていける、強くなっていける環境を求めていく」。ライバルの大阪Bの主将にはパリ五輪をともに戦った西田有志（25）が就任。「自分もそうかも知れないけど、ニシ君がやっているイメージがないので。勢いだけのキャプテンにならないかな」と仲がいいこそのブラックジョークを飛ばしつつ、「凄くキャプテンシーがあるし、凄く熱いチームになりそう」と開幕カードで戦う相手を警戒した。

SVリーグ発足2季目のシーズンは、自身にとってもサントリー移籍2季目となる。「心動かせるプレーをしていくことが大事なので、それを自分たちが表現していきたい。レベルの高い試合を見せていくことが、SVリーグが盛り上がるきっかけになる。それが自分たちの責任だと思っている」と決意を語った。