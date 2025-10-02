俳優の芳根京子（28）がInstagramに投稿した最新ショットに、多くの反響が寄せられている。

【映像】芳根京子の水着姿（複数カット）

これまでにも、元乃木坂46の生田絵梨花（28）や、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）など、共演経験のある芸能人との仲むつまじい2ショットをInstagramに投稿している芳根。また、2024年10月の投稿では、夏休みに訪れたハワイを満喫している様子を公開。2025年7月には、舞台で共演した俳優の柚希礼音（46）のInstagramに登場し、ナイトプールを楽しむ水着姿を披露。「3人のステキすぎる映え写真 最高です」「浮輪に埋もれて浮いてるの可愛すぎます」「水着姿 ステキ」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

芳根は10月1日の投稿で、11月公開予定の主演映画「君の顔では泣けない」のジャパンプレミアに出席したことを報告。ボタニカル柄のワンピースを着た最新ショットを複数枚公開した。ファンからは、「ますますキレイに磨きがかかってますねー」「衣装もヘアメもかわいい」「お写真全部天才的に可愛いしかっこよい」「ビジュよすぎます！！」など、絶賛のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）