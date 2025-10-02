落語家林家たい平（60）が2日、公式サイトで、自宅マンションが火災に遭った林家ペー（83）パー子（77）夫妻支援のチャリティー公演開催を発表した。

「がんばれ！ ペー・パー子 有志応援団の集い」と銘打ち、10月20日は東京・浅草東洋館で、11月4日は大井町のきゅりあん大ホールで開催する。いずれも午後6時半開演。

浅草公演は、松村邦洋、桂米助、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、桂文雀、柳亭こみち、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、林家ペーが出演する。

きゅりあん公演は、松村、米助、茜、木久蔵、三木助、あずみ、咲太朗、たい平、岩崎宏美、テリー伊藤、戸田恵子、アンジェリーナ1／3、林家木久扇、三遊亭好楽、柳亭市馬、蝶花楼桃花、ペーが出演する。

たい平は「巻き沿いで被害に遭われた方と向き合って進んでいくための話し合いも始まっていて、ペー師匠からも随時報告をいただいております。だからこそ、やはり読み切りの会をやろう！ と強く思いました。『読み切り』とは私たちの世界で、支援が必要な仲間のために、賛同した出演者が無償で会を開くというものです」と記し、「びっくりするような先輩から、お手伝いするよ！ と言っていただき、こんなにうれしいことはありません」と感謝した。