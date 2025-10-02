『ポケモンZA』発売記念キャンペーンが楽天ブックスで開催中　オリジナルグッズやポイント山分けなど盛りだくさん

楽天ブックスは、10月16日に発売予定の『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』および『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』の発売を記念したキャンペーンを、10月2日より開催中だ。

【画像】メガリザードンXのクッションカバーなどのキャンペーンでもらえるグッズ一覧

「エントリー＆対象商品購入でメガシンカグッズが当たる」キャンペーンでは、10月2日から12月26日までの期間中、エントリーの上で「楽天ブックス」にて対象のポケモン関連商品を購入すると、抽選で10名に「オリジナルスパンコールクッションカバー メガリザードンX」がプレゼントされる。

「ポケモンぬりえコンテスト2025」では、入賞者に「楽天ポイント」やポケモンオリジナルグッズが贈られる。

10月2日から10月9日まで、「『楽天ブックス』お買い物マラソン」にエントリーしたユーザーに、ポケモンデザインのスマホ用オリジナル壁紙を配布、Wエントリーでアクリルボードが10名に当選するキャンペーンも実施する。

「楽天市場」では他にも特集ページが公開されるほか、期間中に「楽天ブックス」で商品を購入するとランダムでオリジナルしおり付きチラシが封入される予定だ。「楽天ブックス」では、12月上旬にも新たなキャンペーンを予定している。

「楽天ブックス」では、『Pokémon LEGENDS Z-A』の予約を受付中だ。オリジナル特典として「ステッカー」および10種のメガシンカしたポケモンから選べる「アクリルコースター」を付属するほか、さらにオリジナル配送パックで届けられる。

10月31日までの期間にクイズに挑戦しエントリーの上、対象のポケモン関連商品を購入すると「楽天ポイント」50万ポイント山分けキャンペーンも実施している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）