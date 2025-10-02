¾®ÎÓÍ³°Í¤éÅÐ¾ì¡ªDa-iCE¡¢STU48¤Ï¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹Åç 2025¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè3ÃÆ·èÄê
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè3ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÝ°ºä46¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìó8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¡£2024Ç¯2·î¤ËÝ¯ºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öyousti¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢Æ±Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øyousti¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®ÎÓÍ³°Í¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø°ã¤¦ÏÇÀ±¤ÎÊÑ¤ÊÎø¿Í¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤ÍèÉôÌç¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌ¸Èø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ä9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯è½»Ò¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡Ö#¤â¤ó¤¿³¦·¨¡×¤ÇZÀ¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï2nd Digital Single¡ØHEA7EN¡Ù¤òÇÛ¿®¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMON7A¤¬ÅÐ¾ì¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô41¸ø±é¤ò½ä¤ë¡ÖWATWING LIVE TOUR 2025 ¡Èhonest¡É¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×WATWING¤«¤é¡¢2021Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ØFOGDOG¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ·èÄê¡¦STU48¡¢Da-iCE¤¬½Ð±é
AKB48¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀ¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSTU48¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¹Åç»Ô¤è¤êÈïÇú80Ç¯¤òµ¡¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆ±·îÈ¯Çä¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¤ò´§¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSTU48 Live Tour 2025¡Á½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡Á¡×¤òÁ´¹ñ8²ñ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Da-iCE¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØI wonder¡Ù¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï2024¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ØGrounds¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖTGC20¼þÇ¯¡ß¥É¥³¥â¡×2¤Ä¤ÎSP´ë²è¤ò¼Â»Ü
2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Information
¢£¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù¥É¥³¥â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤½Ð±é¸¢¤ò·ü¤±¤¿
¡ÖTGC ¹Åç 2025 ¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó presented by ¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×
¢£¥×¥í¤Î¡É¥»¥«¥¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£¡¼¥ë¥É TGC ¹Åç 2025¡×
ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡§12/5¡Ê¶â¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦ÀâÌÀ
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø
ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³
¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÂÎ¸³
¢¨¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡
¢¨¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/field/event_2025/tgc_2502/
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯12·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì11:30¡¡³«±é13:00¡¡½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¹Åç¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ê¢©730-0011 ¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®4-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
¥¢¥ê¡¼¥Ê¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARD³ä°ú¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥º¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ
¥¹¥¿¥ó¥É¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§10,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARD³ä°ú¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
TGC Premium¸ÂÄê¥×¥é¥Á¥ÊÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄê¡Ë¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§10,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥º¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè°ìÃÆ¡Û2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
TGC CARDÀè¹Ô¡§2025Ç¯ 8·î 9Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯10·î 3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡¡¢¨TGC CARD³ä°úÂÐ¾Ý
d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¡§2025Ç¯ 8·î 9Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯10·î 3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂèÆóÃÆ¡Û2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂèÆóÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯ 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯10·î 3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥×¥ì¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡§2025Ç¯ 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯10·î 3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§082-249-8334¡Ê11:00¡Á17:00¡¿ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Áý»ÒÆØµ®¡ÊGENIC¡Ë¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
¾®Ô¢Éñ±©¡¢¶âÃ«µÇ°É¡ÊGENIC¡Ë¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ÃæÅç·ë²»¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢À®À¥ÎÜÆî¡¢¸þ°æÎç°á¡¢¥á¥ê¥µ¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
STU48¡¢Da-iCE ¡¢FRUITS ZIPPER¡¢WILD BLUE¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÃæÀî°ÂÆà
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹Åç 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È