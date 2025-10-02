高田里穂、大胆なランジェリー姿で大人の色気「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル抜群で…セクシーすぎます」
俳優の高田里穂（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。美ボディ際立つランジェリー姿を公開した。
【別カット】「セクシーすぎます」大胆なランジェリー姿を披露した高田里穂
高田は「じゃじゃんっ3年ぶりに写真集を出します!!!!!!」とつづり、2枚の写真を投稿。デコルテから胸元までが大胆に開いたランジェリーを身にまとい、引き締まったウエストラインから美太ももまで全身を披露した。セクシーなスタイリングだが、笑顔を見せた愛らしいショットとなっている。
続けて、シックな水玉模様のワンピースで脚を大きく開いた写真も投稿。1枚目とは雰囲気が変わり、大人の色気が漂う姿でファンを魅了した。
この投稿にファンからは「めっちゃ美しい」「たまらんです」「スタイル抜群で…セクシーすぎます」「めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃセクシーですね」などの反響が寄せられている。
