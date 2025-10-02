「狭い道ですれ違うの怖い…」苦手な人が多い「車両感覚のつかみ方」実はクルマのパーツが“目印”になる！ 一発でキメるカンタンな方法とは？

一発でキメるカンタンな方法とは？

日本の道路事情は複雑で、狭い道でのすれ違いや、駐車スペースへの出し入れなど「車両感覚」を掴んでおかないと難しい場面も多く、苦手な人も多いでしょう。

実は運転席から見えるパーツを目印にすると、車両感覚を掴みやすいことも多いのです。どうしたらいいのでしょうか。

狭い道ですれ違うの怖い…（画像：PIXTA）

ここでいう「車両感覚」とは、死角となっている部分を推察してクルマの前後左右のサイズを把握すること。

狭い駐車場や、路上で左寄せなど、車両感覚がわからずにギリギリにとめたり、縁石にぶつけてしまったという人がいるかもしれません。

実は、正しい着座姿勢をとった運転席から見える各パーツを目印とすると、すれ違いや駐車などが一発でキメられるのです。

●ドアミラーの下部のラインは障害物の30cm手前

現在のクルマは、ほとんどがボンネットを持ちドアミラーを採用していますが（ワンボックスのようなキャブオーバータイプを除く）、これも見方によっては目印となります。

一般的によく言われるのが、ドアミラー下部のラインを、前方の停止線や縁石などと合わせると、約30cm手前に停車できるといこと。

あとは個々のボディ形状やボンネットの長さに合わせて微調整すれば、フロントバンパーをぶつけることは減るでしょう。

●運転席側のワイパーの突起分を左側のラインに合わせると、車線の中央に

運転席から見えるワイパーの突起部分（ワイパーブレードの接続部分）も目印にできます。

この突起部分を車線左側のラインに合わせると、車線の中央を走れます。車体が右寄り、左寄りと注意された経験のある人は、これを目印にしてみるといいでしょう。

また、駐車時にポイントとなるのが「内輪差」。これは、ハンドルを切って前進すると前輪よりも後輪が内側を通過するという現象のこと。

日常での交差点で曲がるときはもちろん、駐車場での出入庫作業でも内輪差は非常に重要ですが、車体や速度によって変化するものなので、ここでも目印が欲しいところです。

●運転席を基準にステアリングを切れば、横のクルマに当たらない

駐車時の出し入れ時にもっとも気になるのが、隣のクルマにぶつけないかというところでしょう。苦手な人や不慣れな人はハンドルを早めかつ急いで切りがちで、内輪差でボディ側面を隣のクルマにぶつけそうになってしまうのです。

ゆっくり前進して自分が座っている運転席が隣のクルマの先端を過ぎてからステアリングを切れば、絶対ブツかりません。

もっとも、その場合は切り返しも必要になりますが、無理せずに何度か切り返して安全に出庫すればいいです。