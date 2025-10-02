◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがワイルドカードシリーズで本拠地でレッズに２連勝して、フィリーズとの地区シリーズ進出を決めた。

フィリーズはレギュラーシーズンで９６勝６６敗の貯金３０でナ・リーグ西地区を制し、ブルワーズに次ぐ第２シードでポストシーズンに駒を進めて、ワイルドカードシリーズには出場しなかった。

打線は大谷との超ハイレベルな本塁打王争いを１本差で制して５６本塁打、１３２打点で２冠王に輝いたシュワバーが中心で、首位打者のターナー、ＭＶＰ２度のハーパーら強打者がそろっている。投手陣もエースのウィーラーは故障で離脱しているが、１３勝サンチェス、１５勝ルザルド、１２勝スアレスの先発は３本柱。救援も剛速球守護神デュラン、６０登板以上で防御率２点台のストラームらがそろっている。

今季のドジャースとフィリーズの対戦成績は、４勝２敗でフィリーズが上回った。９月１５〜１７日のドジャースタジアムでの３連戦もフィリーズが２勝１敗。大谷も先発したが、５回無安打無失点、５奪三振の好投で抑えた。ワイルドカードシリーズを２連勝で勝ち上がったことで、地区シリーズ第１戦は大谷の先発が濃厚。シュワバーとのスラッガー対決では見逃し三振と左飛に抑えた。大舞台での再戦に注目だ。